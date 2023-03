Den europeiske sentralbanken trosser bankuroen – hever renten med 0,5 prosentpoeng

Flere var på forhånd usikre på om ESB ville gjennomføre rentehevingen i lys av bankkollapsene i USA og problemene til storbanken Credit Suisse.

Målet med den siste tidens rentehevinger har vært å få bukt med prisveksten, noe som er ESBs hovedoppgave. Samtidig har banken også ansvar for finansiell stabilitet. Dermed må ESB-sjef Christine Lagarde balansere innstrammingene slik at økt rente ikke nører opp under det som allerede ligner en begynnende finanskrise.

Den samme utfordringen står den amerikanske sentralbanken overfor når den holder rente møte neste uke.