En gigantisk tangmasse er på vei fra Atlanterhavet mot Florida og andre landområder med kyst til Mexicogolfen. Legger tangen seg på strendene i området, kan stanken tangen medfører legge en stor demper på den kommende turistsesongen, skriver CNN.

Massen måler over 8000 kilometer i bredden og kan bli den største noensinne registrert i området.

– Et helt nytt fenomen

– Dette er et helt nytt fenomen som skaper et katastrofalt problem for turismen i den karibiske regionen, sier Brian Lapointe, forsker ved Florida Atlantic University til CNN.

Problemer knyttet til tangmasser i området rundt Karibia og Mexicogolfen oppsto i 2011. Årets masse, som vil treffe Karibia og Mexicogolfen til sommeren, ligger an til å bli rekordstor.

Massen har vokst seg større og større i Atlanterhavet. Nå beveger den seg vestover mot strendene som fylles opp av turister om sommeren.

Den truende tangen er av typen sargassotang, som er en brunalgeslekt med rundt 250 arter som hovedsakelig vokser på klippekyst i varme farvann.

Flere faktorer

I likhet med planter på bakken kan vær og vind og hvilke næringsstoffer tangen får i seg er med på å avgjøre hvor store masser av tang blir. Det opplyser Gustavo Jorge Goni ved Den nasjonale hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA) i USA.

Endringer i havstrømmenes styrke bidrar også til oppsamlingen av tang. I tillegg kan menneskelige utslipp av stoffer som nitrogen og fosfor bidra til veksten, skriver CNN.