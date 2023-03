Credit Suisse får låne opptil 50 milliarder franc av Sveits' nasjonalbank

Onsdagens aksjestup skjedde etter uro rundt bankmarkedet i USA, der tre banker har kollapset, og dro børsene i Europa kraftig ned.

Credit Suisse sier i en uttalelse at avgjørelsen om å låne pengene er tatt for å forebyggende styrke bankens likviditet, skriver Wall Street Journal. 50 milliarder sveitsiske franc tilsvarer rundt 577 milliarder kroner.

Banken tilbyr seg også å kjøpe tilbake gjeldsobligasjoner i et forsøk på å minske renteutgiftene. Den omtaler grepene som «avgjørende tiltak for å styrke Credit Suisse idet vi fortsetter vår strategiske transformasjon for å tilby verdi til våre klienter og andre interessenter».

Credit Suisse-aksjen raste 24 prosent onsdag. Banken er Sveits' nest største og har hatt betydelige utfordringer de siste årene. Kursraset skapte ringvirkninger på børser i Europa og USA.