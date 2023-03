Børsnedgangen fortsetter i Asia

Etter bare et kvarters handel var hovedindeksen Nikkei 225 nede 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen hadde falt 2,5 prosent.

De hentet seg imidlertid noe inn utover dagen, og ved pausen var Nikkei 225 0,9 i minus, mens Topix lå på minus 1,3.

I Hongkong hadde hovedindeksen Hang Seng falt 1,2 prosent etter halvannen time, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen var henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent i minus.

Det skjer etter uro knyttet til amerikanske banker og den sveitsiske banken Credit Suisse. Bankens aksje raste hele 24 prosent onsdag, og dro med seg de europeiske børsene.

På Wall Street ble store deler av nedgangen hentet inn like før stengetid, da den sveitsiske sentralbanken signaliserte at den kan komme til å hjelpe Credit Suisse, landets nest største bank.

Natt til torsdag, etter at børsen i Tokyo, kunngjorde Credit Suisse at den skal låne opptil 50 milliarder sveitsiske franc av Sveits' sentralbank for å styrke likviditeten. Det tilsvarer rundt 577 milliarder kroner.