Nord-Korea testet interkontinentalt missil før toppmøte mellom Sør-Korea og Japan

– Forsvaret oppdaget et ballistisk langdistansemissil som ble avfyrt fra rundt Sunan-området i Pyongyang, sier den sørkoreanske generalstaben til AFP, og legger til at det er snakk om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

At et missil er interkontinentalt, betyr at det har rekkevidde på mer enn 5.500 kilometer. ICBM-missiler kan bære atomstridshoder. Missilet skal ha landet i Japanhavet.

Militærøvelse

Det er andre gang på tre dager at nordkoreanerne tester ballistiske missiler, og den andre ICBM-testen i år. Tirsdag morgen ble to ballistiske missiler avfyrt, og også disse landet i Japanhavet, som ligger mellom Koreahalvøya og Japan.

Oppskytingene skjer mens USA og Sør-Korea holder militærøvelsen «Freedom Shield 23». Øvelsen, landenes største siden 2017, startet mandag og skal vare i elleve dager.

Den sørkoreanske generalstaben skriver i en uttalelse at minst ett missil ble avfyrt torsdag.

Toppmøte

Landets president Yoon Suk-yeol er på vei til Japan for å møte statsminister Fumio Kishida. Kishida har innkalt landets nasjonale sikkerhetsråd til møte, melder Reuters, som videre skriver at også det sørkoreanske sikkerhetsrådet er innkalt.

Det er det første slike besøket på mer enn et tiår, og er et ledd i forsøkene på å få slutt på langvarige historiske, politiske og økonomiske disputter, blant annet tilknyttet den japanske koloniseringen av Korea fra 1910 til 1945.

De to landene, begge allierte av USA, har blitt enige om å dele sporing i sanntid av nordkoreanske våpentester og styrke det militære samarbeidet.