FN: Avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran gir håp for Jemen

Saudi-Arabia og Iran kunngjorde fredag at de var blitt enige om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene og gjenåpne sine respektive ambassader innen to måneder. Avtalen var et resultat av kinesisk mekling.

– Det pågår nå intense diplomatiske forsøk på ulike nivåer for å få en slutt på konflikten i Jemen, sa Grundberg i FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Vi er nå vitne til et nytt regionalt momentum, samt en gradvis endring i omfanget og dybden av diskusjonene, sa han.

Saudi-Arabia gikk i 2015 til krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne i Jemen og har siden gjennomført over 25.000 flyangrep mot mål i landet. Store deler av infrastrukturen er lagt i grus, men houthiene kontrollerer fortsatt hovedstaden.

FN fikk i april i fjor i stand en våpenhvile som utløp i oktober. Den har imidlertid stort sett blitt overholdt siden, og det håpes nå på en forhandlingsløsning.

– Partene må nå gripe muligheten og ta avgjørende skritt mot en fredeligere framtid, sa Grundberg i Sikkerhetsrådet.