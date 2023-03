Ifølge en saudiarabisk regjeringskilde kontaktet Xi i desember landets de facto leder kronprins Mohammed bin Salman og tilbød seg som mekler.

– Den kinesiske presidenten ga uttrykk for et ønske om at Kina kunne fungere som en bro mellom Saudi-Arabia og Iran. Hans kongelige høyhet kronprinsen ønsket dette velkommen, sier kilden, som vil være anonym.

Kilden understreker Kinas unike posisjon når det kommer til innflytelse i regionen, og begge land takker derfor ja til tilbudet fra Xi.

Flere møter

Flere møter la grunnlaget for forrige ukes møte i Beijing, blant annet et møte mellom de to lands utenriksministre i Jordan i rett før nyttår.

Saudi-Arabias utenriksminister møtte også Irans visepresident under innsettelsen av president Luiz Inacio Lula da Silva i Brasil i januar, og Irans president Ebrahim Raisi besøkte Beijing i februar.

I forrige uke inviterte Xi Saudi-Arabias nasjonale sikkerhetsrådgiver Musaad bin Mohammed al-Aiban og lederen i Irans øverste sikkerhetsråd Ali Shamkhani til Beijing. Der undertegnet de to en avtale om normalisering, gjenopprettelse av de diplomatiske forbindelsene og gjenåpning av sine respektive ambassader innen to måneder.

De to landene er også enige om å respektere hverandres suverenitet og ikke blande seg inn i det andre landets interne forhold.

Stor interesse

Kinas rolle gjør det mer sannsynlig at avtalen vil bli holdt, understreker den saudiarabiske tjenestemannen.

– De har stor interesse av sikkerhet og stabilitet i Golfregionen, sier han.

Kinas rolle som mekler har vakt undring hos enkelte, ettersom Saudi-Arabia tradisjonelt har vært en nær alliert av USA. Det forholdet har imidlertid surnet noe som følge av amerikansk menneskerettskritikk og Riyads rolle da Opec-landene i fjor ble enige om å kutte i produksjonen for å sikre høy oljepris.

– Både USA og Kina er svært viktige partnere. Vi håper absolutt at vi ikke blir en del av konkurransen eller tvister mellom de to supermaktene, sier den saudiarabiske tjenestemannen.

Forholdet mellom Teheran og Riyadh fikk en alvorlig knekk da Saudi-Arabia i 2016 henrettet en framstående sjiamuslimsk skriftlærd. Det resulterte i at rasende demonstranter gikk til angrep på den saudiarabiske ambassaden i den iranske hovedstaden. Saudi-Arabia svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene.

En god ting

USAs utenriksminister Antony Blinken anerkjenner også Xis rolle som mekler og gir den kinesiske lederen forsiktig ros.

– Fra vårt perspektiv et alt som kan bidra til å redusere spenning, unngå konflikt og på alle måter hindre farlige og destabiliserende handlinger fra Irans side, en god ting, sier han.

