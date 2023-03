Sanksjoner gir kraftig oljeeksportfall for Russland

I årets andre måned eksporterte Russland olje for 11,6 milliarder dollar, skriver IEA i sin nyeste månedsrapport. I samme måned i fjor var oljeinntektene på 20 milliarder dollar.

Bare siden januar falt eksportinntektene med 2,7 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 28,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Nedgangen kommer etter at EU innførte et importforbud for russiske petroleumsprodukter etter Russlands invasjon av Ukraina. EU er også blitt enig med G7-landene og Australia om en makspris på russisk olje.

Volumet som eksporteres er likevel i omtrent samme størrelsesorden som før, opplyser IEA. Eksporten til EU falt riktignok kraftig, men den samlede eksporten gikk ned med en halv million fat per dag til sju millioner fat per dag.

– Selv om de har lyktes relativt godt med å opprettholde volumet, har de russiske oljeinntektene fått en knekk. Dette antyder at sanksjonene har lykke godt med å hindre Russland i å skaffe seg inntekter samtidig som den globale forsyningen ikke begrenses, skriver byrået.

– Sporing av tankskip den siste tiden viser at Russland har lyktes med å ende olje som tidligere gikk til EU og USA til nye mottakere i Asia, Afrika og Midtøsten, står det videre i rapporten for mars.