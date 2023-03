Avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran er dårlig nytt for Netanyahu

Benjamin Netanyahu har lenge tegnet et dystert bilde av Iran og den angivelige trusselen landet utgjør mot Israel. På samme tid har han ivret etter normalisering i forholdet mellom Israel og Irans erkerival Saudi-Arabia.

Forholdet mellom Teheran og Riyadh fikk en alvorlig knekk da Saudi-Arabia i 2016 henrettet en framstående sjiamuslimsk skriftlærd. Det resulterte i at rasende demonstranter gikk til angrep på den saudiarabiske ambassaden i den iranske hovedstaden. Saudi-Arabia svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene.

Det siste året har Irak meklet mellom de to landene, og det har vært flere forhandlingsrunder i Bagdad. Kina engasjerte seg også, og iranske og saudiarabiske utsendinger inngikk i Beijing i helgen en avtale om å gjenåpne sine respektive ambassader innen to måneder.

Snev av håp

I Jemen, der Saudi-Arabia og deres allierte siden 2015 har ført krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne, har avtalen gitt et lite snev av håp om en fredelig løsning.

– Ballen ligger nå hos partene i Jemen, sier Afrah Nasser ved Arab Center i Washington.

Anna Jacobs i tankesmia International Crisis Group tror avtalen er et direkte resultat av et ønske om å trappe ned krigen i Jemen.

– Det er vanskelig å forestille seg en slik avtale om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene og gjenåpne ambassadene i løpet av to måneder, uten at det foreligger visse forsikringer fra Irans side om mer seriøst å støtte opp om forsøk på å få en slutt på konflikten i Jemen, sier hun.

Avtalen gir også håp i Syria, der Iran sammen med Russland har vært en av de fremste støttespillerne for president Bashar al-Assads regime, mens Saudi-Arabia støtter sunnimuslimske opprørere.

– Dette er et viktig steg som kan bidra til å styrke sikkerheten og stabiliteten i regionen, heter det i en kommentar fra syrisk UD til avtale.

Israelsk skuffelse

I Israel er derimot skuffelsen stor og den innenrikspolitiske debatten hissig. En av Netanyahus største seire var da USAs daværende president Donald Trump overtalte De forente arabiske emirater, Bahrain, Marokko og Sudan til å normalisere forholdet til Israel, mot løfte om raus amerikansk bistand.

Både Netanyahu og USA har siden gjort iherdige forsøk på å få Saudi-Arabia med på laget, noe kongefamilien i Riyadh har nektet med henvisning til Israels okkupasjon av palestinske områder.

Netanyahu har lenge framstilt seg selv som den eneste israelske lederen som er i stand til å stå opp mot trusselen fra Irans påståtte atomvåpenprogram og Teheran-støttede grupper som Hizbollah i Libanon og Hamas på Gazastripen.

Under Netanyahus ledelse har Israel også lenge ført en hemmelig krig mot Iran. Iranske atomfysikere er ifølge israelske medier likvidert, landet har gjennomført et stort antall fly- og droneangrep angrep mot Hizbollah og andre mål i Syria, og iranske anlegg er sabotert.

Iran mistenkes på sin side for å ha gjennomført droneangrep mot israelske skip i Persiabukta.

Dårlige nyheter

En avtale om normalisering med Saudi-Arabia ville ha vært kronen på verket for Netanyahu. Det ville også ha endret det politiske og sikkerhetsmessige kartet i Midtøsten og fratatt palestinerne ytterligere støtte.

Den israelske statsministeren har de siste månedene flere ganger hintet om at en avtale med Saudi-Arabia kunne være nær forestående, men avtalen mellom Riyadh og Teheran svekker troen på dette.

Etter at også De forente arabiske emirater i fjor normaliserte forholdet til Iran, er Israel nå nærmest alene om å ville isolere landet diplomatisk. USAs nåværende president Joe Biden har lenge gjort det klart at han ønsker å gjenopplive atomavtalen med iranerne.

– Dette er et slag for Israels forsøk på å danne en anti-iransk blokk i regionen, sier Yoel Guzansky i den israelske tankesmia Institute for National Security Studies.

– En diplomatisk seier for Iran er svært dårlige nyheter for Israel, sier han.

Israels tidligere FN-ambassadør Danny Danon, som er en nær alliert av Netanyahu, spådde nylig en avtale med Saudi-Arabia i løpet av 2023.

– Dette støtter ikke våre forsøk, konstaterer han.

Farlig fiasko

Israel har de siste månedene vært preget av store demonstrasjoner der hundretusener har protestert mot Netanyahu-regjeringens varslede rettsreform.

Opposisjonen i landet mener Netanyahu må ta sin del av skylden for at Saudi-Arabia og Iran når har funnet sammen.

– Det er dette som skjer når du bruker tiden på juridisk galskap i stedet for å gjøre jobben med Iran og styrke forholdet til USA, mener tidligere statsminister Yair Lapid.

– Avtalen er en fullstendig og farlig fiasko for den israelske regjeringens utenrikspolitikk, tvitrer han.

Yuli Edelstein i Netanyahus eget Likud-parti er også kritisk og mener den innenrikspolitiske maktkampen har bidratt til å fjerne fokuset fra mer presserende trusler som Iran.

Opposisjonspolitikeren Gideon Saar er heller ikke nådig i sin kritikk.

– Netanyahu lovet fred med Saudi-Arabia. Når alt kom til alt så inngikk de en fredsavtale – med Iran, skriver han i sosiale medier.

Fortsatt rivaler

Netanyahu selv har ikke ønsket å svare på spørsmål om avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran, men anonyme tjenestemenn i kretsen rundt ham legger skylden på Israels forrige regjering.

– Dette skjedde fordi det dannet seg et inntrykk av at Israel og USA er svake, sier tjenestemannen til avisa Haaretz.

Selv om avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran blir sett på som et politisk nederlag for Netanyahu, tror Guzansky at Saudi-Arabia og Iran fortsatt vil være regionale rivaler, selv om de gjenåpner sine respektive ambassader.

Han tror også at Saudi-Arabias forhold til Israel vil bli styrket. Det samme tror Umar Karim ved universitetet i Birmingham.

– Den lavmælte ordningen som saudierne har med Israel, vil fortsette, sier han.

Israels okkupasjon av Vestbredden er et større hinder for saudiarabisk anerkjennelse av Israel enn synet på Iran, mener han.