Biden og Sunak skal besøke hverandre

– Presidenten og statsministeren diskuterte hvor viktig det er å fortsette å styrke det sterke og langvarige økonomiske forholdet mellom Storbritannia og USA. President Biden inviterte statsminister Sunak til Washington i juni for å fortsette denne samtalen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Invitasjonen kom under et møte i San Diego mandag, der Sunak, Biden og Australias statsminister Anthony Albanese presenterte de neste steg for Aukus, militærpakten mellom de tre landene.

Før den tid planlegger Biden, som har irske røtter, å besøke både Irland og Nord-Irland i forbindelse med 25-årsmarkeringen av Langfredagsavtalen 10. april.

– Jeg vet at den er noe veldig spesielt og personlig for deg. Vi hadde elsket det om du kom, sa Sunak da han inviterte Biden.