Kina åpner grensa for turister etter tre år

Fra onsdag vil utstedingen av alle slags visum gjenopptas, heter det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement. En etterlengtet oppgang for turistnæringen kan komme godt med for en økonomi som i fjor hadde et av de svakeste vekstårene på mange tiår.

I desember skrotet Kina null-covid-politikken etter tre år, og grensa ble åpnet en måned senere. Siden har reisevirksomheten økt kraftig. Landets lederskap har erklært seier over den store koronabølgen som rammet landet rundt nyåret.

Kinas nye statsminister Li Qiang sa mandag at landet brukte mindre enn to måneder på å få til en kontrollert overgang i koronapolitikken, og at regjeringens strategi og tiltak har vært helt korrekte.