Minst to drepte da pickup kjørte på fotgjengere i Canada

Hendelsen skjedde like etter klokka 15 i Amqui i Quebec, rundt 64 mil nordøst for Montreal, ifølge politiet.

Polititalskvinne Hélène St-Pierre opplyser at minst ni andre er skadd, og at tilstanden er alvorlig eller livstruende for to av dem. Sjåføren, en 38 år gammel mann, rømte først fra åstedet, men overga seg senere til politiet, skriver CBC.

Ifølge St-Pierre er de drepte to menn i 60- og 70-årene.

Trudeau reagerer

Statsminister Justin Trudeau tvitrer at hjertet hans er med befolkningen i Amqui.

– Mens vi får vite mer om de tragiske hendelsene som har funnet sted, tenker jeg på alle de rammede, skriver han. Videre takker han nødetatene for å handlet «raskt, med mot og profesjonalitet».

Helsemyndighetene har sendt ut psykologstøtte til åstedet fordi mange er i sjokk, ifølge talsperson Gilles Turmel.

Barnehageangrep

Pascal Bérubé, som representerer området i nasjonalforsamlingen, sier at han har fått «svært forstyrrende informasjon» om hendelsen.

– Jeg har blitt fortalt om dødsfall. Jeg har blitt fortalt om skadde fotgjengere, barn. Det er en forferdelig tragedie, sa han i et radiointervju.

Det er uklart om påkjørslene var med overlegg. Hendelsen finner sted en drøy måned etter at en buss kjørte inn i en barnehage i Montreal-forstaden Laval. To barn mistet livet, og politiet mener det dreier seg om en villet handling.