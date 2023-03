Treåring skjøt og drepte søster (4) i USA

Den tragiske hendelsen skjedde mens flere voksne, deriblant jentenes foreldre, var til stede i familiens hus i Houston i Texas søndag.

– Treåringen fikk tak i en ladd, halvautomatisk pistol. Familiemedlemmer hørte et skudd og løp inn på barnerommet der de fant fireåringen livløs på gulvet, sier Ed Gonzales, sheriff i Harris County.

– Dette virker som enda en tragisk historie om barn som får tak i skytevåpen og skader andre, legger han til.

Om lag 40 prosent av alle amerikanske husholdninger har skytevåpen, ifølge Pew Research Center. Mange av disse er barnefamilier. Men mindre enn halvparten av husholdningene oppbevarer våpen på en sikker måte, ifølge Johns Hopkins University's School of Public Health.

I 2022 ble det registrert over 44.000 dødsfall i USA der skytevåpen var dødsårsak. Skyting er også det som tar flest liv blant barn under 18 år. I fjor ble nærmere 1.700 mindreårige drept i skyterelaterte hendelser i USA. 314 av disse var barn under elleve år, ifølge tall fra Gun Violence Archive.