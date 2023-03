Utvinningsprosjektet fikk grønt lys fra det amerikanske innenriksdepartementet mandag.

Oljegiganten ConocoPhillips får bore etter olje tre steder nordvest i Alaska. Tilhengere av prosjektet mener det vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser og gjøre USA mindre avhengig av importert olje.

– Bryter valgløfte

Miljøaktivister mener på sin side at klimakrisen ikke gir rom for utbygging av flere store oljefelt. I tillegg hevder de at Biden nå bryter sitt valgløfte om ikke å godkjenne flere nye oljeprosjekter på føderal, statlig grunn.

– De skadelige effektene av president Bidens beslutning kan ikke overdrives, sier Ben Jealous, leder for miljøorganisasjonen Sierra Club.

Det anslås at oljeproduksjonen i det aktuelle området i Alaska kan bli på opptil 180.000 fat per dag. I Alaska har prosjektet støtte både fra republikanske og demokratiske politikere.

Freder andre områder

Dagen før Willow ble godkjent, kunngjorde Bidens regjering at de setter foten ned for oljeboring i flere andre områder i Alaska og Nordishavet. Disse områdene er viktige leveområder for isbjørn, sel, hval, reinsdyr og trekkfugl.

I tillegg sier Biden-regjeringen nei til et fjerde sted der ConocoPhillips ønsket å bore etter olje som ledd i Willow-prosjektet.

Strid i rettsvesenet

Willow-prosjektet ble opprinnelig godkjent da Donald Trump var president, men deretter stanset i rettsvesenet. Bidens godkjenning vil trolig også bli forsøkt stanset i rettsvesenet av miljøorganisasjoner.

Utvinningsområdene ligger i et område som kalles National Petroleum Reserve-Alaska, og som ble satt av for mulig oljeboring for nøyaktig hundre år siden.

Tidligere president Barack Obama besluttet at omtrent halve området ikke er aktuelt for oljeutvinning.