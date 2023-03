Målingen som ble publisert av Aksoy Research i helgen, ble gjennomført 8. mars. Den gir Erdogan en oppslutning på 44,4 prosent, mens Kiliçdaroglu får 55,6 prosent.

Målingen viser også at opposisjonssamarbeidet Nasjonal Allianse får en oppslutning på 44,1 prosent. Erdogans parti AKP får 38,2 prosent sammen med det nasjonalistiske støttepartiet MHP. Kurdiskvennlige HDP havner på 10,3 prosent.

Valget 14. mai omtales av mange som det viktigste i Tyrkias historie og den største utfordringen mot Erdogans styre i løpet av hans 20 år ved makten. Levekostnadskrisen har svekket populariteten hans. I tillegg stiller flere jordskjelvofre spørsmål ved egen lojalitet til presidenten i områder der AKP har stått sterkt.

I tillegg til å avgjøre hvem som skal styre Tyrkia de neste årene, blir valget avgjørende for hvordan landet skal styres, hvilken retningen økonomien vil ta og hva slags rolle Tyrkia kan spille i konfliktene i Ukraina og i Midtøsten.

Wolfango Piccoli, som jobber med politisk risikoanalyse, sier opposisjonsalliansen må stå samlet og legge fram en plan for å holde på velgerne fram mot valget.

– Å bare legge skylden på Erdogan for alt, er ikke nok. Tidligere valg har vist at Erdogan er fantastisk flink til å drive valgkamp, men uttalelser den siste tiden antyder at populariteten og evnen til å nå fram til velgerne svikter, sier han til Reuters.