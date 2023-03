Dobling av våpenimporten til Europa etter Ukraina-krigen

Den store økningen skyldes i hovedsak Ukraina-krigen. Også flere andre land har økte militære utgifter, blant dem Norge og Polen, og krigen ser ikke ut til å ta slutt med det første.

– Selv om våpenleveransene har minket globalt, har de økt kraftig til Europa på grunn av spenningen mellom Russland og de fleste andre europeiske land, sier Sipri-forsker Peter Wezeman til TT.

De europeiske Nato-landene har ifølge Sipri økt våpenimporten med 65 prosent. Utviklingen begynte allerede da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og viser at mulighetene for nedrustning og begrensninger på våpenarsenaler nå er enda mindre enn før, sier Wezeman.

– Det er et tegn på at landene faktisk ser militærmakt som det viktigste svaret på det tilspissede trusselbildet de ser i Europa. Sipri venter at utviklingen fortsetter i samme retning.