Medier: Biden freder deler av Alaska for oljeleting

Det dreier seg om et område på rundt 65.000 kvadratkilometer i Alaska. En offisiell kunngjøring ventes søndag kveld eller mandag, ifølge AP.

Leting vil bli forbudt i drøyt 12.000 kvadratkilometer av Nordishavet, noe som i praksis vil gjøre at amerikanerne ikke kan lete i havet, mens resten av det fredede området er i National Petroleum Reserve-Alaska (NPRA), nord i delstaten. Blant annet fredes økologisk sårbare områder som er habitat for tusenvis av karibu, nordamerikansk villrein, og strandfugler, skriver Washington Post.

Samtidig vurderer amerikanske myndigheter oljeprosjektet Willow som selskapet ConocoPhillips står bak. Miljøbevegelsen er svært kritisk mot prosjektet og beskriver det som en «karbonbombe» som er i strid med Bidens valgkampløfter om å begrense nye olje- og gassprosjekter.

Samtidig forsøker lokale folkevalgte, fagbevegelsen og urfolk å få Biden til å godkjenne prosjektet, som de sier vil føre til sårt tiltrengte jobber og store penger. Potensielt kan det hentes ut mer enn 600 millioner fat olje på 30 år, skriver New York Times.

Washington Post skriver at en godkjenning av Willow trolig vil åpne døra for bygging av veier og rør, flystriper, en gruve og et prosesseringsanlegg. Flere medier, blant dem Washington Post og New York Times, skriver at Biden-administrasjonen heller mot å godkjenne prosjektet.