Amerikanske myndigheter stenger nok en bank

Den New York-baserte banken blir stengt, men alle bankens kunder skal beskyttes og ingen tap skal dekkes inn av skattebetalerne, skriver USAs finansdepartement, sentralbanken Federal Reserve og bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i en felles uttalelse.

Signatures aksje falt med mer enn 22 prosent på Wall Street fredag. California-baserte Silicon Valley Bank ble satt under konkursbeskyttelse fredag, og gjenåpner mandag morgen under nytt navn og under kontroll av bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Det har ført til uro for smitteeffekt til andre banker.