IS hevder å stå bak bombeangrep under prisutdeling i Afghanistan

Propagandakanal for IS, Amaq, sier bomben lå i en pose med utløser plassert inne i kultursenteret Tabian Farhang i Mazar-e-Sharif lørdag.

Journalister var samlet for å dele ut priser til afghansk presse.

Tre personer er bekreftet drept. I tillegg ble 30 personer, inkludert barn og 16 journalister, såret da bomben eksploderte under prisutdelingen.

FN i Afghanistan har fordømt angrepet og bedt om at afghanske journalister beskyttes.

Tabian Farhang er et proiransk kultursenter. I 2017 tok IS på seg ansvaret for et angrep som drepte minst 50 mennesker, i et annet tilsvarende senter i Kabul.

Angrepet ble gjennomført bare to dager etter at guvernøren i Balkh-provinsen, Daud Muzmal, og to andre ble drept i samme by. IS har hevdet å stå bak angrepet mot guvernøren, som tilhørte Taliban.

Den omfattende volden i Afghanistan ble kraftig redusert etter at Taliban tok makten i august 2021. Men den siste tiden er sikkerheten igjen blitt verre etter flere blodige IS-angrep, både i Mazar-e-Sharif og Kabul.