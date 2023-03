Britisk finansminister vil ikke utelukke at ny asyllov kan føre til at barn blir pågrepet

Ifølge Hunt skal det innføres særskilte ordninger for barn, men det er uklart om regjeringen vil følge avtaler som innebærer at barn ikke skal kunne pågripes og sperres inne i asylsaker.

Regjeringen har fått kraftig kritikk etter at den for få dager siden la fram et forslag som vil føre til at alle som kommer til Storbritannia med småbåter over Den engelske kanal, blir pågrepet og deportert enten til hjemlandet eller et tredjeland.

Menneskerettsforkjempere mener at dette bryter med flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl.

Forslaget kan komme til å møte motstand fra enkelte konservative politikere når det holdes en ny avstemningsrunde i Underhuset mandag, ifølge britiske medier.