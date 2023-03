Storbritannia forsøker å begrense skadene etter bankkollaps

Den amerikanske banken har et britisk datterselskap, Silicon Valley Bank UK, som fredag ble satt under konkursbeskyttelse.

Finansminister Jeremy Hunt opplyser søndag at han jobber sammen med statsminister Rishi Sunak for å unngå eller begrense skadene etter at den amerikanske banken ble stengt av myndighetene i California fredag.

Regjeringen forsøker å sikre at bankens virksomhet fortsetter på kort sikt og at kundene fortsatt har tilgang til penger fra banken, ifølge Hunt.

Ifølge en uttalelse fra finansdepartementet i London har både regjeringen og sentralbanken forståelse for at bankens kunder er bekymret. Her står det også at konkursen kan få «stor betydning for likviditeten i teknologibransjens økosystem».

Søndag holdes det samtaler mellom Hunt, Sunak og sentralbanksjef Andrew Bailey. Ifølge Hunt har saken høy prioritet.

Bankkollapsen beskrives som den største i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009.

Silicon Valley Bank har spesialisert seg på såkalt risikokapital og er ifølge AP den 16. største banken i USA. I forrige uke ble det klart at banken hadde store problemer, noe som også har ført til at aksjekursen i en rekke storbanker har rast på børsene både i USA og Europa de siste dagene.