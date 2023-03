Søndagens utnevnelser kom på tampen av den drøyt ukelange samlingen, der blant annet Xi Jinping har fått fem nye år som landets leder og Li Qiang er utnevnt til statsminister.

Bortimot 3.000 nøye utvalgte delegater fra Kommunistpartiets avdelinger over hele Kina har deltatt på samlingen, som holdes én gang i året, og som legger sterke føringer for Kinas politiske kurs de neste årene.

Søndag godkjente delegatene Ding Xuexiang som første visestatsminister. Han er i likhet med de andre regjeringsmedlemmene nær alliert med Xi Jinping, og har blant annet vært presidentens kontorsjef.

Sanksjonert minister

General Li Shangfu ble utnevnt til ny forsvarsminister. Han ble ilagt amerikanske sanksjoner mens Donald Trump var president fordi han har ledet et sentralt kinesisk våpenutviklingsprogram. I likhet med sin forgjenger Wei Fengh er han den eneste med militær bakgrunn i den nye regjeringen.

Økonomieksperten He Lifeng utnevnt til visestatsminister med ansvar for finans- og handelspolitikken.

Samtidig blir både finansminister Liu Kun og handelsminister Wang Wentao sittende. Det gjør også sentralbanksjefen Yi Gang, som mange antok kom til å bli byttet ut.

At alle tre beholder sine stillinger er trolig ment å styrke tilliten til kinesisk økonomi, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

Mektigst siden Mao

Xi Jinping – som både er Kinas statsoverhode og leder for Kommunistpartiet – har nå offisielt fått en tredje femårsperiode ved makten. 69-åringen regnes som den mektigste lederen i Kina siden Mao Zedong, som ledet Kina fra 1949 til sin død i 1976.

Xi har selv sørget for å oppheve regelen om at kinesiske ledere kun kan sitte i to mandatperioder, samt den tidligere aldersgrensen for statsledere på 68 år.

På partikongressen i oktober i fjor ble det også vedtatt en resolusjon der det står at Xi Jinpings sentrale rolle i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, skal opprettholdes. Det har ført til spekulasjoner om hvorvidt Xi Jinping har planer om å bli sittende som Kinas leder livet ut.

Store stillingskutt i staten

Under Folkekongressen, som startet forrige søndag, har delegatene også godkjent Xis store statlige omstruktureringsplan. Planen tar sikte på at 5 prosent av stillingene i statsapparatet skal kuttes ved hjelp av teknologiske omstillinger.

Folkekongressen skal etter planen avsluttes mandag. Da skal det nye statsbudsjettet godkjennes, et budsjett som innebærer en økning i forsvarsbudsjettet på hele 7,2 prosent, og som legger til grunn av den økonomiske veksten blir på rundt 5 prosent.

Også arbeidsrapportene til den avtroppende regjeringen skal godkjennes. Det er dessuten ventet at Kinas nye statsminister Li Qiang skal holde en pressekonferanse.