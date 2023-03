Israel: Tre palestinere drept av israelske soldater på Vestbredden

Dermed har de israelske militæroperasjonene i det palestinske området igjen krevd liv. Ingen israelske soldater ble såret i hendelsen.

Siden begynnelsen av året er 81 palestinere drept av israelske soldater i områder som har vært okkupert av Israel siden 1967. I den samme perioden er tolv israelere og en ukrainer drept i palestinske angrep.

Den israelske hæren hevder at de tre som ble drept natt til søndag, skjøt mot en israelsk militærpost vest for Nablus. En fjerde palestiner overga seg og ble pågrepet, ifølge meldingen, der det også oppgis at flere våpen og ammunisjon ble beslaglagt.

Det palestinske helsedepartementet bekrefter at tre personer er drept i nærheten av Nablus, med uten å oppgi deres identitet.