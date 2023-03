BBC bekreftet fredag at Lineker ikke vil lede det populære fotballprogrammet «Match of the Day» inntil videre som følge av at han har uttalt seg kritisk om britiske myndigheters asylpolitikk.

I en uttalelse forsvarer statsminister Rishi Sunak regjeringens asylpolitikk. Han skriver samtidig at han håper at Lineker og BBC kan løse uenighetene på en ryddig måte.

– Dette er en sak for dem, ikke for regjeringen, sier Sunak.