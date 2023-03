Biden og Californias guvernør i samtaler om kriserammet bank

De to snakket lørdag om det pågående uværet i delstaten og tiltak knyttet til dette, men også om den kriserammede banken.

– Presidenten og guvernøren snakket om Silicon Valley Bank og tiltak for å gjøre noe med situasjonen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Det var finansmyndighetene i California som tok beslutningen om å stenge Silicon Valley Bank (SVB) fredag. De siste dagene har det vært klart at banken hadde store problemer. Silicon Valley Bank har spesialisert seg på såkalt risikokapital.

Ifølge Bloomberg vurderes det å opprette et fond for å gi kredittilsagn til banker som havner i trøbbel på grunn av SVBs kollaps. Håpet er at dette skal betrygge bankkunder og hindre panikk. Nyhetsbyrået viser til kilder som ikke vil navngis.