Det var større demonstrasjoner i byer som Paris, Nice, Toulouse og Nantes. Politiet ventet på forhånd at til sammen opptil 1 million mennesker ville delta i 230 planlagte demonstrasjoner rundt om i landet.

Macrons sentrum-høyreregjering planlegger å gradvis heve pensjonsalderen i Frankrike til 64 år. Reformforslaget innebærer også at man må jobbe i 43 år for å få full opptjening. I dag er pensjonsalderen 62 år, men i praksis kan pensjonsalderen forskyves med flere år for dem som ikke har arbeidet lenge nok til å ha tjent opp full pensjon.

Macron sa nei til møter

Først fra fylte 67 år gis i dag en pensjon uten fratrekk, uavhengig hvor lenge man har betalt inn til pensjonen. Regjeringen vil beholde denne regelen.

Fagbevegelsen motsetter seg pensjonsreformen og håper fortsatt de kan tvinge Macron til å snu. Ansatte ved blant annet oljeraffinerier, skoler, flyplasser og jernbane har lagt ned arbeidet i protest de siste ukene.

Macron har den siste uka avvist to invitasjoner fra fagforeninger som ønsker å møte presidenten i et siste forsøk på å få ham til å ombestemme seg.

– Sluttspillet skjer nå

Lørdagens protestdag er den andre hittil denne uka.

– Dette er det siste strekket. Sluttspillet skjer nå, sier Marylise Leon, nestleder i fagorganisasjonen CFDT til kringkasteren Franceinfo.

Macron sier den upopulære reformen er helt nødvendig for at pensjonssystemet skal være bærekraftig i framtiden. Reformforslagene er fortsatt til behandling i nasjonalforsamlingen, som kan komme til å holde en endelig avstemning senere denne måneden.