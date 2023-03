Angrepet skjedde i Aten mens Varoufakis var ute og spiste i bydelen Exarchia. En gruppe på rundt 20 personer oppdaget ham fra gaten før de stormet inn og begynte å gå løs på ham, ifølge Kathimerini.

Ifølge greske medier ble han slengt i bakken, sparket og bokset i ansiktet. Angriperne ropte også skjellsord og anklaget ham for å ha signert avtalen med internasjonale långivere som førte til at landet måtte gjennomføre store budsjettkutt og privatisere statlig virksomhet.

Varoufakis brakk nesen og ble brakt til sykehus for behandling.

Den tidligere ministeren er også professor i økonomi og tilhører venstresiden. Hellas var på randen av statskonkurs da han var finansminister i Syriza-regjeringen for et tiår siden.

I en Twitter-melding takker han for støtteerklæringer og avviser at angriperne var venstreradikale.

– De var verken anarkister, venstreorienterte, kommunister eller medlemmer av noen bevegelse, skriver Varoufakis.

Han anklager dem i stedet for å være kjeltringer som har spredt løgnen om at han under finanskrisen solgte Hellas til internasjonale långivere.

– Vi skal ikke la dem splitte oss. Fremad! skriver han videre,

Varoufakis' parti MeRA25 kaller angrepet for «fascistisk».

Varoufakis sitter nå som representant i den greske nasjonalforsamlingen.