Bombe rammet prisutdeling for journalister i Afghanistan

Fem journalister og tre barn ble såret i angrepet, ifølge politiet og flere øyenvitner.

Eksplosjonen skjedde i kultursenteret Tabian Farhang, mens journalister var samlet for å dele ut priser til afghansk presse, opplyser Mohammad Asif Waziri, Taliban-utnevnt talsmann for politiet.

Fem journalister ble såret i eksplosjonen, blant dem Najeeb Faryad, som jobber for TV-stasjonen Aryana News.

Han sier at det kjentes som om noe traff ham i ryggen, hvorpå det kom et øredøvende brak, og han ble slått i bakken.

Barn sang

En annen journalist, Atif Arian, som også ble skadd, sier at det brøt ut kaos og at alle forsøkte å komme seg unna.

– Enkelte journalister ble alvorlig såret, sier han.

Eksplosjonen skjedde da en gruppe barn fremførte en sang, og bare minutter etter at en Taliban-representant hadde holdt en tale.

Mazar-e-Sharif er administrativt senter i Balkh-provinsen og Afghanistans fjerde største by. Norske styrker var stasjonert her i mange år.

IS drepte guvernør

Angrepet ble gjennomført bare to dager etter at guvernøren i Balkh-provinsen, Daud Muzmal, og to andre ble drept i samme by.

IS hevdet å stå bak angrepet mot guvernøren, som tilhørte Taliban. Ingen har så langt tatt ansvaret for angrepet mot prisutdelingen lørdag.

Den omfattende volden i Afghanistan ble kraftig redusert etter at Taliban tok makten i august 2021. Men den siste tiden er sikkerheten igjen blitt verre etter flere blodige IS-angrep, både i Mazar-e-Sharif og Kabul.