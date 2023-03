Det kommer fram i det britiske forsvarsdepartementets daglige etterretningsoppdateringer.

De hevder Russland er i ferd med å gå tom for raketter, og mener de omfattende angrepene mot Ukraina torsdag er bevis for dette ettersom flere ulike typer raketter ble brukt.

Tror rakettangrep vil avta

Det britiske forsvarsdepartementet tror derfor at russiske rakettangrep vil avta noe som følge av mangel på ammunisjon.

Ammunisjonsmangelen kan også påvirke Russlands forsøk på å gjenoppta den militære offensiven i Ukraina, ifølge tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

For tiden sender den russiske hæren det meste av tilgjengelig artilleriammunisjon til sine styrker i Bakhmut, hvor de hardeste bakkekampene mellom ukrainske og russiske styrker pågår.

Wagner-gruppen åpner vervekontor

Samtidig melder leiesoldatgruppen Wagner at de åpner vervekontor i 42 russiske byer.

– Vi åpner rekrutteringssentre i 42 russiske byer. Til tross for den kolossale motstanden til de ukrainske styrkene, vil vi gå videre, sa Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i en uttalelse fredag.

Prignozjin benyttet også muligheten til å takke russiske myndigheter for å ha økt produksjon av ammunisjon, som det lenge har ryktes at Russland mangler i Ukraina.

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater, som har vært aktiv i krigen i Ukraina.

Hvor mange av gruppens soldater som har deltatt på russisk side i krigen i Ukraina er ikke kjent, men britisk etterretning har tidligere anslått at det er snakk om rundt 1.000 soldater. Andre eksperter mener det er over 20.000 personer, hvorav mange er rekruttert fra russiske fengsler.