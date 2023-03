Georgias nasjonalforsamling har formelt avvist omstridt «agentlov»

Forslaget ble trukket av regjeringen tidligere i uken etter store demonstrasjoner. Det hadde da vært gjennom en første avstemningsrunde, der det ble flertall for forslaget. Men da det ble avholdt en andre runde fredag, var det kun én som stemte ja, mens 35 folkevalgte stemte imot.

Forslaget gikk ut på at medier og andre organisasjoner som får over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, måtte registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Regjeringen har forsvart forslaget med at de ønsket å få oversikt over hvilke organisasjoner som får støtte fra politiske krefter i utlandet, mens opposisjonen mener at forslaget var et forsøk på å trekke landet i mer autoritær retning.