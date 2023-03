Avsatt president i Peru forblir i varetekt i tre år

Den treårige varetektskjennelsen henger sammen anklager om organisert kriminalitet, påvirkningshandel og ulovlig samarbeid under Castillo s17 måneder lange periode som Perus president.

– Jeg benekter ettertrykkelig og kategorisk å være leder eller del av et kriminelt nettverk, sa han under en høring.

Flere av Castillos regjeringsmedlemmer er også mistenkte i saken. Tidligere transportminister Juan Silva ble også varetektsfengslet i tre år. Den tidligere boligministeren Geiner Alvarado får foreløpig gå fri, avgjorde retten. Denne kjennelsen vil bli anket, varslet aktoratet.

Den tidligere presidenten og hans to statsråder er anklaget for bestikkelser i forbindelse med bygging av en bro, samt for kjøp av drivstoff til det statlige oljeselskapet Petroperu.

Castillo ble avsatt i desember i fjor etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen like før den skulle stemme over å reise en riksrettssak mot ham.

Etter å ha blitt avsatt ble Castillo pågrepet, og han har siden sittet i varetekt, mistenkt for kuppforsøk. Dette forholdet etterforskes han fremdeles for.