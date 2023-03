Flere drept i skyting mot trossamfunn i Hamburg

Politiet har ingen klare indikasjoner på hva motivet for skytingen var, men tror det var en isolert hendelse.

Det er foreløpig uklart hvor mange som er drept og såret. Hendelsen fant sted i et lokale som tilhører det kristne trossamfunnet Jehovas vitner, bekrefter politiet.

De er ganske sikre på at gjerningspersonen enten er blant de sårede eller drepte, men gjør omfattende undersøkelser for kunne utelukke flere involverte, ifølge talsperson Holger Vehren i politiet.

Hørte skudd ovenfra

Tyske medier melder at sju personer er drept og åtte såret, men dette antallet er ikke bekreftet av politiet.

– Vi vet kun at flere ble drept her og at flere er såret, og de er fraktet til sykehus, sier Vehren.

Politiet ble varslet om hendelsen i 21-tiden torsdag kveld. En spesialenhet som var i nærheten, ankom stedet kort tid etter.

Vehren sier at politiet fant flere personer med skuddskader da de ankom lokalet. Betjentene hørte et skudd fra en av etasjene over, og da de kom opp, fant de en såret person. Vedkommende skal ha sagt at politiet «ikke behøver å bruke våpen». De mistenker at dette er gjerningspersonen.

Stor utrykning

Skytingen fant sted i bydelen Alsterdorf, nord i Hamburg, skriver de tyske avisene Bild og Wetterauer Zeitung.

– De første opplysningene tyder på at det ble åpnet ild inne i en kirke i Deelböge-gata i Gross Borstel-distriktet, tvitret politiet kort tid etter hendelsen.

Politiet rykket ut med store styrker, og beboerne i området ble oppfordret til å holde seg innendørs.

Flere titalls skudd

Vitner som befant seg i området, beskriver å ha hørt flere titalls skudd fra trossamfunnets lokale.

– Det var fire perioder med skyting der det ble avfyrt omtrent 20 skudd i hver, sier studenten Laura Bauch til nyhetsbyrået DPA.

– Jeg så en person løpe ganske febrilsk ned til første etasje ved Jehovas vitners lokale, legger hun til.

Jehovas vitner er et kristent trossamfunn med over 8,6 millioner medlemmer, som har Bibelen som lærebok. De aller fleste kirkesamfunn og organisasjoner mener imidlertid at læren til trossamfunnet avviker for mye fra det som er etablerte kristne dogmer og regner det som vranglære.

Ordfører: – Sjokkerende

Hamburgs ordfører Peter Tschentscher uttrykker forferdelse over hendelsen.

– Hendelsen i Alsterdorf er sjokkerende, skriver han på Twitter sent torsdag kveld.

– Min dypeste medfølelse går til de pårørende til ofrene. Politiet jobber hardt for finne gjerningspersonen og avklare bakgrunnen, legger han til.