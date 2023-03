Straffeskjerpingen vil gjelde for menneskesmuglere som er ansvarlige for overfarter og grensekryssinger der menneskeliv går tapt. De vil ikke bare gjelde for menneskesmuglere som blir tatt i Italia, men også ellers i verden, ifølge Meloni.

Kunngjøringen kom etter at regjeringen hadde møttes ved Cutro sør i Italia, ikke langt unna der minst 72 migranter mistet livet i et forlis i slutten av februar. Byen ligger en drøy mil inn fra kystbyen Crotone, der vraket av trebåten og mange lik ble skylt opp på stranda.

– Vi vil sende ut et symbolsk og konkret signal. Jeg vil slåss mot disse menneskene og vinne, sa Meloni etter møtet.

Den italienske kystvakta har de siste dagene fått skarp kritikk for å ikke ha kommet båten som forliste ved Crotone, til unnsetning.

79 mennesker overlevde forliset, men det skal ha vært nærmere 200 mennesker om bord i båten da den la ut fra Izmir i Tyrkia, de aller fleste av dem flyktninger fra Afghanistan.