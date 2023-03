Senatoren fra Kentucky var på en middag på Waldorf Astoria-hotellet i Washington da han snublet og falt onsdag kveld, opplyser kontoret hans. Han ble lagt inn på sykehus med ukjent skadeomfang.

Torsdag kunne hans talsperson David Popp fortelle at 81-åringen behandles for hjernerystelse. Han vil bli værende på sykehuset i «noen få dager for observasjon og behandling», opplyser Popp.

McConnell er ifølge Popp takknemlig for helsepersonellets behandling og for varme hilsener fra kolleger.