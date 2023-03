Nato-forhandlerne på plass i Brussel

Rundt klokken 13.30 ankom Sveriges sjefforhandler Oscar Stenström Natos hovedkvarter i Brussel, hvor han håndhilste på sin finske kollega Jukka Salovaara.

De to ble deretter geleidet opp Nato-heisene med sine respektive delegasjoner for å innlede dagens møte med Nato-sjef Jens Stoltenberg og Tyrkias sjefforhandler Ibrahim Kalin.

Forhandlingene om svensk og finsk Nato-medlemskap tok slutt etter at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan satte fyr på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Da Stoltenberg nylig besøkte Tyrkia, klarte han imidlertid å overbevise president Recep Tayyip Erdogan om å gjenoppta dialogen.

– Jeg hadde gode diskusjoner med president Erdogan. Vi ble enige om å gjenoppta samtalene og holde et trilateralt møte mellom Finland, Sverige og Tyrkia på Natos hovedkvarter i midten av mars, under min ledelse, for å diskutere implementeringen av overenskomsten fra juni, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Tallinn for et par uker siden.

Dagens samtale er ventet å pågå i minst to timer. Nato har ikke forberedt noen pressekonferanse etterpå, men har lovet å komme med noe informasjon.

Det er derimot ventet et svensk pressetreff med sjefforhandler Stenström senest klokken 18.