Demonstranter prøver å hindre Netanyahus utenlandsreise

Demonstrantene som er imot regjeringens rettsreform, møtte mannsterkt fram på Ben Gurion-flyplassen og tok også sikte på å forstyrre ankomsten til USAs forsvarsminister Lloyd Austin, som er på rundreise i Midtøsten.

Politiet hadde satt inn store forsterkninger, mens Netanyahu og hans følge kom grytidlig til flyplassen for å unngå mulige protester på veien fra Jerusalem, ifølge israelske medier. Etter planen går flyet hans først på ettermiddagen til Roma til et to dager langt besøk.

Austin, som skulle dratt rett til forsvarsdepartementet, møter i stedet Netanyahu på flyplassen.

Protestene mot rettsreformen som Netanyahus ytterliggående høyreregjering ønsker å innføre, har pågått i ukevis. Titusener av mennesker har deltatt i demonstrasjonene.

Reformen innebærer blant annet at nasjonalforsamlingen med simpelt flertall kan overkjøre høyesterett. Meningsmålinger viser at den er svært upopulær i Israel, og det er også bekymring blant Israels allierte.