FN-utsending ber om fornyede politiske samtaler i Syria etter skjelvene

– Status quo kan ikke være akseptabelt, sa Pedersen til journalister i Genève onsdag.

De katastrofale skjelvene som rammet Tyrkia og Syria i februar og tok mer enn 50.000 menneskeliv, er «en vekker for hele verden om at den syriske tragedien er langt fra over», ifølge Pedersen.

– Vi må bruke denne oppmerksomheten og se om den kan hjelpe oss med å finne framgang, sa Pedersen.

I Syria døde det mer enn 6.000 i skjelvet. Det har ført til innrømmelser både fra Bashar al-Assads regjering i Damaskus og fra opprørerne.

Regjeringen gikk med på å åpne ytterligere grenseoverganger slik at nødhjelp kunne fraktes fra Tyrkia og inn i de opprørskontrollerte områdene nordvest i Syria, mens USA og europeiske land lempet på noen av sanksjonene mot regimet.

Pedersen tar til orde for en «syrisk-ledet og -eid politisk prosess i regi av FN», inkludert at møter i en komité som ble dannet for å lage en ny syrisk grunnlov gjenopptas. Komiteen har medlemmer fra både regjeringen og opposisjonen.

Det ble inngått en avtale om å danne en komité på en syrisk fredskonferanse i 2018 der Russland var vertskap. Komiteen ble ikke dannet før september 2019 og gjorde få framskritt før Russland invaderte Ukraina rundt to og et halvt år senere.

Etter den russiske invasjonen og den følgende forsurede stemningen mellom Russland og resten av Europa, har samtalene i komiteen stoppet helt opp.

Den syriske regjeringen, som har fått tung støtte fra Russland i borgerkrigen, har nektet å komme på møter i Genève.