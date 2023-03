Den siste kontroversen rundt Musk startet da islandske Halli Thorleifsson brukte Twitter for å spørre om han fortsatt hadde jobb – i Twitter. Personalavdelingen kunne ikke svare ham men den profilerte islendingen fikk etter hvert svar fra Musk.

Twitter-eieren benyttet anledningen til å komme med flere ufine påstander om Thorleifsson, som begynte å jobbe i Twitter etter å ha solgt sitt eget selskap til det sosiale mediet.

– Sannheten er at denne fyren (som selv er rik) ikke gjorde noe arbeid og unnskyldte seg med at han hadde et handikap som hindret ham i å bruke tastatur, skrev Musk.

Thorleifsson har muskelsvinn og sitter i rullestol. Etter en stund fikk Musk tilsynelatende dårlig samvittighet og beklaget overfor sin tidligere ansatte.

– Jeg vil beklage overfor Halli for at jeg misforsto hans situasjon. Det var basert på ting jeg ble fortalt som ikke var sanne, eller som var sanne, men uvesentlige, skriver Twitter-sjefen.

Etter å ha vært utestengt fra Twitters systemer i over en uke og endelig ha fått kontakt med Musk fikk Halli etter hvert en epost fra personalavdelingen som bekreftet at han var oppsagt.

I beklagelsen skriver Musk at Halli vurderte å likevel fortsette å jobbe for selskapet. Selv skriver islendingen at han planlegger å åpne en restaurant i Reykjavik. Den skal oppkalles etter moren hans.