Rettssak mot ledere i bank der Putin-venn hadde konto

Rettssaken begynte i Zürich onsdag. Den dreier seg om overføringer til kontoer som tilhørte Sergej Roldugin.

Han er musiker – cellist – og en nær venn av Putin. Mellom 2014 og 2016 skal han ha satt inn flere millioner sveitsiske franc i sveitsiske bankkontoer.

Kontoene har mottatt store summer fra Russland til tross for at Roldugin har nektet for å være forretningsmann og sier han ikke eier pengene, ifølge tiltalen.

De tiltalte, tre russere og en sveitser, har hatt ledende stillinger i den sveitsiske filialen til russiske Gazprombank. Påtalemyndigheten mener de burde ha stilt spørsmål ved pengeoverføringene. De fire nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener Roldugin har fungert som en stråmann for hvitvasking av penger fra Russlands politiske ledelse. Kreml har imidlertid avfeid alle økonomiske bindinger mellom musikeren og Putin.

I likhet med en rekke andre personer med tilknytning til Putin ble Roldugin ilagt sanksjoner av Sveits og andre vestlige land i februar i fjor, kort tid etter at Russland invaderte Ukraina.