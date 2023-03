HRW: – Grusom dom mot egyptiske aktivister

De dømte tilhører alle en uavhengig menneskerettsgruppe kalt Egyptisk koordinering for rettigheter og friheter. Flere av dem ble pågrepet av landets sikkerhetstjeneste i slutten av 2018. Søndag falt dommene, som varierer fra fem år til livsvarig fengsel.

– De grusomme fengselsstraffene mot Ezzat Ghoneim og hans kolleger utgjør nok et bevis for at president Abdel Fattah al-Sisis regjering ikke mener alvor med reformer. For myndighetene skal fredelig aktivisme undertrykkes og straffes, sier Eric Goldstein fra HRW i en pressemelding onsdag.

Han er nestleder for HRWs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika.

Menneskerettsadvokater

Blant de dømte er flere advokater, blant dem Houda Abdel Moneim, som fungerte som gruppens administrerende direktør. Hun er tidligere var medlem av Egypts nasjonale menneskerettighetsråd og ble dømt til fem års fengsel.

En annen av de dømte, Aisha al-Shater, er datteren til en tidligere leder i Det muslimske brorskapet. Hun ble dømt til ti års fengsel. Ektemannen hennes Mohammed Abu Horayra, som også er advokat, ble dømt til 15 års fengsel.

Ezzat Ghoneim, også han advokat, ble dømt til 15 års fengsel.

Anklaget for «terror»

Saken ble behandlet i en særskilt sikkerhetsdomstol, dermed kan ikke dommene ankes. Anklagene gikk ut på at de tiltalte hadde ledet og var medlemmer av en «terrororganisasjon».

Ifølge HRW er anklagene kun basert på gruppens arbeid for å dokumentere og offentliggjøre menneskerettsbrudd på en egen hjemmeside og i sosiale medier. Gruppen har også gitt andre politiske fanger juridisk bistand og annen støtte.

Egyptiske myndigheter hevder på sin side at menneskerettsgruppen var en del av Det muslimske brorskapet, som ble forbudt etter at Sisi tok makten i et kupp i 2013.

I kuppet ble landets folkevalgte president Mohamed Mursi, som tilhørte Brorskapet, styrtet. Han døde i 2019 etter flere år i fengsel.

– Ble torturert

FNs spesialrapportør for menneskerettsforkjempere, Mary Lawlor, varslet før dommen falt at hun kom til å følge saken nøye.

I en Twitter-melding skrev hun at aktivistene ble pågrepet uten lov og dom i 2018, for deretter å bli torturert og tiltalt i en urettferdig rettssak.

Sisi har slått hardt ned på all opposisjon siden han kom til makten. Høsten 2021 lanserte han en ny «menneskerettsstrategi». Han har også lovet å arrangere en «nasjonal dialog» med opposisjonen før neste års presidentvalg.