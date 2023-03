Ukrainas våpenbønn til EU: Ammunisjon, ammunisjon og mer ammunisjon

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov etterlater ingen tvil om hva det er landet hans trenger mest akkurat nå:

– Vår prioritet er luftforsvarssystemer, men også ammunisjon, ammunisjon og mer ammunisjon, sa Reznikov da han ankom EUs forsvarsministermøte.

Har laget en plan

EU-landenes forsvarsministre er onsdag samlet i Stockholm for å diskutere hvordan de kan imøtekomme Ukrainas behov.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg deltar på dagens møter.

EUs utenrikssjef Josep Borrell og europakommissær Thierry Breton har sammen laget en plan for hvordan EU som helhet skal klare å øke våpenleveransene til Ukraina.

Felles våpenkjøp

Planen består av tre stolper:

* Øke leveransene fra eksisterende våpenlagre

* Felles våpeninnkjøp

* Øke produksjonskapasiteten i våpenindustrien

– Ukraina trenger mer ammunisjon. Spørsmålet er hvordan vi skal gi dem ammunisjonen de trenger, sa Borrell til pressen før møtestart.

Vil ta fra EU-budsjettet

Ifølge Breton er EU-kommisjonen villig til å ta penger fra EU-budsjettet for å styrke den europeiske forsvarsindustrien.

– Jeg skal sørge for at den finansielle sektoren forstår hvor avgjørende det er å støtte forsvarsindustrien, sa Breton på vei inn i møtet.

– Dette er et avgjørende øyeblikk i vår støtte til Ukraina. Det er helt nødvendig at vi beveger oss mot en form for krigsøkonomi-modus når det gjelder leveranser og forsvarsindustri, sa han.

Ingen avgjørelser

Det vil ikke bli tatt noen formelle beslutninger på onsdagens EU-møte, som er av uformell karakter.

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson, som leder møtet, sier målet er å komme nærmere en konsensus før forsvarsministrene samles igjen i slutten av mars.

Også opplæring av ukrainske soldater står på agendaen, samt samarbeidet mellom EU og Nato.