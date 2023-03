Japan: Mye gjort for kvinner i arbeid, men ikke nok

– Situasjonen for kvinner som prøver å balansere ansvar både på jobb og i hjemmet, er vanskelig. Det anses som et problem, sier regjeringens talsmann Hirokazu Matsuno.

Japan er rangert som nummer 116 av 146 land på World Economic Forums indeks for å måle likestilling. Til sammenligning ligger Norge som nummer tre, bak Island og Finland.

Kvinner i Japan oppgir også at de har problemer med å balansere arbeid og husholdningsoppgaver, da sistnevnte fortsatt blir bredt ansett som kvinnens ansvar.

– Jobbmuligheter for kvinner har økt etter at vi iverksatte tiltak. Men samtidig ser vi at mange kvinner går over i midlertidige stillinger etter de føder. Tiltakene for å takle dette bare halvveis, sier Matsuno.