Biden vil øke skatter for rike for å redde helseordning

Presidenten vil øke satsen for helseforsikringsordningen (Medicare) fra 3,8 til 5 prosent for dem med inntekter over 400.000 dollar i året, inkludert lønn og kapitalgevinster.

Ifølge anslag fra Tax Policy Center vil den foreslåtte økningen i Medicare-satsen øke skatteinntektene med mer enn 117 milliarder dollar over 10 år.

– Denne beskjedne økningen i Medicare-bidrag fra dem med høyest inntekt vil bidra til å holde helseforsikringsordningen sterk i flere tiår fremover, skrev Biden i et essay i The New York Times tirsdag.

Ifølge presidenten vil forslaget gi ordningen mer stabilitet for middelklassen og millioner av eldre over 65 år.