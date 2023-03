Prinsesse Madeleine flytter tilbake til Sverige

Det bekrefter informasjonssjef Margareta Thorgren ved det svenske hoffet overfor Aftonbladet.

– De kommer til å bosette seg i en leilighet hvor prinsessen pleide å bo tidligere.

Informasjonssjefen ønsker ikke å si noe om årsaken til at paret flytter til Sverige, men sier at dette kan bli aktuelt å gå ut med på et senere tidspunkt.

Familien har den siste tiden bodd i en villa i Florida i USA. Ifølge avisen ligger villaen nå ute til salgs for 7,65 millioner dollar. Dette huset kjøpte de i 2019.

Familien vil flytte tilbake til Sverige innen skolene begynner i august.