Austin ankom tirsdag Irak, nesten 20 år etter den USA-ledede invasjonen der Saddam Hussein ble styrtet. Besøket var ikke varslet på forhånd.

Han ble hilst velkommen av Matthew McFarlane, sjefen for de amerikanske styrkene som fortsatt befinner seg i landet. Deretter møtte han både Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani og forsvarsminister Thabet Muhammad Al-Abbasi.

– Vi fortsetter å jobbe for å fullføre dette oppdraget sammen. Ved hjelp av den internasjonale koalisjonen for å overvinne Daesh har vi frigjort over 50.000 kvadratkilometer fra Daesh, og frigjort over 4,5 millioner irakere fra deres grusomme grep, sa Austin, som brukte det arabiske akronymet for IS.

Blir værende hvis Irak vil

Han sa også at de amerikanske styrkene blir stående i landet hvis de blir invitert av den irakiske regjeringen.

– Dette er et svært viktig oppdrag, og vi er stolte av å støtte våre irakiske partnere, la han til.

Austin er en av de høyest plasserte amerikanske regjeringsmedlemmene som har besøkt Irak de siste årene.

Helt siden den USA-ledede invasjonen i 2003 har USA og Iran kjempet om mest mulig innflytelse over regjeringen i Bagdad.

Symbolsk besøk

Besøket skal vise at USA er fast bestemt på å opprettholde sitt militære nærvær i Irak, opplyser en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet til pressen.

– Det irakerne vil høre fra ham, er hans forpliktelse til å bevare vårt styrkenærvær, men det handler ikke bare om det militære. USA har bred interesse av et strategisk partnerskap med regjeringen i Irak, sier Pentagon-kilden.

20. mars er det 20 år siden amerikanerne invaderte Irak.