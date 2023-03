Kina ber om fredssamtaler i Ukraina

Det var utenriksminister Qin Gang som kom med oppfordringen tirsdag i forbindelse med det årlige møtet i Folkekongressen.

Han hevdet at forsøk på fredssamtaler er blitt undergravd og at en «usynlig hånd» forsøker å trappe opp konflikten for å fremme en geopolitisk agenda.

Hvem den usynlige hånden tilhører, sa han ikke. Men på samme pressekonferanse advarte han USA mot å framprovosere konflikt med Kina.

Russland invaderte Ukraina for ett år siden. USA har anklaget Kina for å vurdere å sende våpen til russerne, noe Kina avviser. EU sa i helgen at de ikke har sett noen beviser som antyder at Kina vurderer å sende våpen for å støtte Russlands krig i Ukraina.