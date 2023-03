Drivstoffleveranser blokkeres av streikende arbeidere i Frankrike

– Streiken har begynt overalt. Leveranser er blokkert fra alle raffinerier denne morgenen, sier Eric Sellini, koordinator for det franske fagforbundet CGT tirsdag.

CGT sto i spissen for lignende aksjoner i fjor høst. Det førte etter hvert til at bensinstasjoner gikk tomme for drivstoff.

Den franske oljegiganten TotalEnergies opplyser at leveranser av drivstoff er innstilt ved selskapets anlegg i Frankrike. 64 prosent av deres arbeidere på de aktuelle raffineriene streiker tirsdag.

Protestene er rettet mot et lovforslag om å heve pensjonsladeren fra 62 til 64 år og kreve 43 år i arbeid for å få full opptjening. Forslaget er for tiden til debatt i nasjonalforsamlingen.