Sri Lanka: Kina godtar å restrukturere lån

President Ranil Wickremesinghe sier at den statlige kinesiske Exim Bank sendte et brev til Det internasjonale pengefondet (IMF) mandag kveld.

Her går det fram at Kina nå er villig til å restrukturere sine lån til Sri Lanka. Dette skal ha vært den siste hindringen som har stått i veien for at Sri Lanka kan få en krisepakke fra IMF.

Wickremesinghe tror den første utbetalingen av krisehjelp kan komme i løpet av mars.

Sri Lanka er rammet av økonomisk krise og misligholdt statsgjelden sin i april i fjor. Dette bidro til mat- og drivstoffmangel i landet.

IMF har stilt en rekke krav som Sri Lanka må oppfylle for å få krisehjelp. For å oppfylle kravene har regjeringen i landet økt skattene, fjernet subsidier på bensin og strøm og planlagt salg av statlige virksomheter som i dag går med tap.