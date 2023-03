Netanyahu: Reservesoldaters tjenestenekt er en eksistensiell trussel

Benjamin Netanyahus uttalelse kom mandag etter at det er kjent at leger, piloter og andre nøkkelpersoner i det israelske forsvaret har sagt at de ikke vil tjenestegjøre så lenge regjeringen fortsetter med sin omstridte reform av rettsvesenet, skriver Haaretz.

Forsvarsminister Itamar Ben-Gvir og lederen for Knesset, Amir Ohana, var sammen med statsministeren da han uttalte seg mens han overvar en seremoni i forbindelse med den jødiske høytiden purim.

Det har kommet flere meldinger om at reservister i de væpnede styrkene ikke vil melde seg til tjeneste. Dette begrunner de altså med regjeringens arbeid for å vedta drastiske endringer som vil gi politikerne mer makt over rettssystemet.

Alle de gjenlevende tidligere lederne av landets flyvåpen ba tidligere på dagen Netanyahu om å stanse alle lovforslag knyttet til reformarbeidet og «finne en løsning på situasjonen så raskt som mulig».

Søndag slet det nasjonale flyselskapet El Al med å finne en besetning som ville fly Netanyahu og kona til Roma på offisielt besøk senere denne uken, skriver Jerusalem Post. Da fristen for tilbudet gikk ut, hadde ingen meldt seg frivillig, men selskapet opplyste senere på dagen ar de hadde funnet noen til oppdraget.

Det har vært omfattende og langvarige protester mot regjeringens planer.