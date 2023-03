Kambodsjas leder advarer mot utenlandsk innblanding

Advarselen kommer få dager etter at en framstående opposisjonsleder, Kem Sokha, ble dømt til 27 års fengsel. Han anklages for å ha samarbeidet med utenlandske krefter for å styrte Hun Sens regjering.

Dommen er blitt kraftig kritisert av FN, EU og USA. Også Frankrike, Australia og Storbritannia har reagert og vist til at utviklingen fram mot valget i juli er urovekkende.

I 2022 ble et stort antall opposisjonspolitikere dømt for forræderi. I februar ble ett av landets siste uavhengige medier stengt ned.

I en uttalelse mandag advarer Hun Sen også utlendinger mot å bruke «demokrati og menneskerettigheter» som et påskudd for handlinger som kan føre til en ny borgerkrig. Han anklager dessuten ikke navngitte land for å ha støttet et kupp mot prins Norodom Sihanouk i 1970, noe som utløste borgerkrig.

Hun Sen er blitt kritisert for å ha brukt domstolene til å kneble opposisjonen siden han kom til makten i 1985.